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عمره يناهز 96 عامًا

وفاة الرئيس الصيني السابق

2022-11-30 الساعة 12:45
وفاة الرئيس الصيني السابق
المواطن - متابعة

توفي صباح، اليوم الأربعاء، الرئيس الصيني السابق جيانج زيمين عن عمر يناهز الـ96 عاماً.

الرئيس الخامس

وجاء الإعلان من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واللجنتين العسكريتين المركزيتين للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

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وشغل جيانج زيمين منصب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، في الفترة من 1993 حتى 2002، إذ يعد الرئيس الخامس لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من 1993 حتى 2003، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية من 1989 حتى عام 2004.

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