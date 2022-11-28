وفاة الشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح بعد مسيرة أدبية حافلة

توفي اليوم الاثنين، الشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، عن عمر ناهز 85 عامًا.

وذكرت مصادر مقربة من الفقيد، أن المقالح توفي في العاصمة صنعاء بعد صراع مع المرض، حيث عم الحزن على الأوساط الأدبية فور إعلان نبأ رحيله.

ونعى مسؤولون وأدباء، الشاعر عبدالعزيز المقالح، فقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن “اليمن فقدت المثقف والأديب والشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالكفاح والبذل والعطاء والإنتاج الفكري والأدب الغزير”.

قامة أدبية لامعة

ونعته أيضًا الموسوعة العالمية للأدب العربي “أدب”، قائلة إنه حمل في صنعاء الشعر وهموم اليمن والعالم العربي، معربة عن تعازيها لذويه ومحبيه وعشاق الشعر في العالم أجمع.

وأضاف مغرد “عظم الله أجر الجميع في وفاة الدكتور عبدالعزيز المقالح والذي برحيله تكون البلاد قد خسرت قامة أدبية لامعة”.

ولفت آخر “عاش الدكتور عبدالعزيز المقالح ورحل وهو يناضل بالحرف والكلمة والأدب شعرًا ونثرًا يحمل في فكره ووجدانه اليمن الواحد بأفراحه وأوجاعه”.

سيرة حافلة

وولد عبدالعزيز المقالح في عام 1937، ويعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث.

وشغل مناصب حكومية وإدارية متعددة، بينها رئيس جامعة صنعاء، أكبر جامعات اليمن، وله عشرات المؤلفات من بينها “لا بد من صنعاء” و”أبجدية الروح”، كما حصل على عدد من الجوائز والأوسمة.