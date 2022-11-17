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المدني يشدد على مراقبة الأطفال

وفاة طفلة غرقًا في مجرى وادي الغرس

2022-11-17 الساعة 8:17
وفاة طفلة غرقًا في مجرى وادي الغرس
المواطن - الرياض

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ في خيبر باشرت حالة غرق طفلة في مجرى وادي الغرس.

مراقبة الأطفال

وشدد المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” على وجوب مراقبة الأطفال أثناء التنزه وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه.

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