وفاة عائلة من رجال ألمع في حادث شنيع على طريق الرين الرياض

توفيت عائلة من محافظة رجال ألمع مكونة من الأب والأم وخمسة من الأبناء وخادمة من الجنسية الفلبينية ونجا أحد الأبناء، جراء حادث تصادم بين مركبتين أمس الجمعة.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض في الساعة 04:29 من صباح أمس الجمعة، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق الرين وادي الدواسر بين سيارتين تقلان عددًا من الركاب بالقرب من هجرة النميص.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 6 فرق إسعافية، وعقب وصول أول فرقة للموقع وبعد عملية الفرز للحالات تبين وجود 9 حالات وفاة وإصابتين بين المتوسطة والطفيفة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى إثر الحادث، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقِلت الحالات إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية العام، حيث نجا أحد أبناء العائلة.