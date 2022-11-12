وفاة لاجئ إيراني عاش 18 عامًا في مطار شارل ديغول

توفي اليوم مهران كريمي ناصري، اللاجئ السياسي الإيراني، الذي عاش لأكثر من ثمانية عشر عامًا في مطار شارل ديغول، والذي ألهمت حياته المخرج ستيفن سبيلبرغ لعمل فيلم The Terminal من بطولة توم هانكس.

وقال مصدر بالمطار لوكالة فرانس برس إنه توفي ظهر اليوم السبت، عن عمر يناهز 77 عامًا، في مبنى الركاب 2F، وجاءت وفاته بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر أنه بعدما أنفق جزءًا كبيرًا من الأموال، التي حصل عليها نظير الفيلم، عاد إلى المطار قبل عدة أسابيع، وتم العثور على عدة آلاف من اليوروهات معه.

من هو مهران كريمي؟

ألهمت قصة مهران كريمي ناصري الفريدة المخرج ستيفن سبيلبرغ في فيلم The Terminal، وقد وُلد عام 1945 في مسجد سليمان بمحافظة خوزستان الإيرانية، وقطع رحلة طويلة، للبحث عن والدته ظنًا منه أنها في لندن أو برلين أو أمستردام، فذهب لكل هذه المناطق للبحث عنها.

في كل مرة، كانت السلطات تطرده لعدم قدرته على تقديم الأوراق، لكن في عام 1999 حصل أخيرًا على صفة لاجئ في فرنسا وتصريح إقامة.

وخلال هذا الوقت أصبح على دراية بموظفي المطار وتحول لشخصية رمزية حيث كان موضوع العديد من التقارير التلفزيونية والإذاعية قبل تحويل حياته لعمل سينمائي في عام 2004 من بطولة توم هانكس.