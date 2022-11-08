وفاة لاعب أردني بعد سقوطه بالملعب

كشفت تقارير صحفية أن لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد الأردني، عادل بكر عطاري، توفي بعدما سقط مغشيًا عليه أثناء مباراة فريقه كفرنجة ضد فريق السلط، في بطولة كأس الأردن لكرة اليد.

أزمة قلبية حادة

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن زملاء عطاري في الفريق فوجئوا بسقوط اللاعب البالغ 36 عامًا على أرضية الملعب، من جراء إصابته بأزمة قلبية حادة.

وفارق اللاعب الحياة متأثرًا بالنوبة القلبية، بعدما نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تقديم الإسعافات الأولية للاعب في الملعب من أجل إنعاشه.

نعي

ونعى الاتحاد الأردني لكرة اليد في بيان له، الثلاثاء، وفاة اللاعب الدولي عادل بكري عطاري.