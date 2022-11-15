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بعد مسيرة حافلة من العطاء

وفاة محمد السنعوسي أحد أعمدة الإعلام الكويتي

2022-11-15 الساعة 5:54
وفاة محمد السنعوسي أحد أعمدة الإعلام الكويتي
المواطن - متابعة

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توفى‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الكويتي‭ ‬الأسبق‭ ‬‬‬محمد‭ ‬السنعوسي عن عمر يناهز 84 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض، بعد أن قدم مسيرة إعلامية حافلة وزاخرة.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن محمد السنعوسي، سيوارى الثرى بعد صلاة العصر غدًا الأربعاء، في مقبرة الصليبخات.

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مسيرة مهمة

وكان السنعوسي من مؤسسي تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960 وعمل فيه مسؤولاً تنفيذياً ومنسقاً للبرامج ومخرجاً ومنتجاً ومعداً،

كما عمل مديرًا عامًا، ثم وكيلاً مساعدًا لشؤون التلفزيون حتى عام 1985، ثم رئيسًا لشركة المشروعات السياحية في الفترة بين عامي 1986 و1996. وساهم‭ ‬السنعوسي في إنتاج أعمال فنية مميزة وهي‭ ‬فيلم‭” ‬الرسالة”‭ ‬و”عمر‭ ‬المختار”.‬

قامة كبيرة

ونعت وزارة الإعلام الكويتية محمد ناصر السنعوسي قائلة في بيان “تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكد البيان أن “الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي الكبير محمد السنعوسي أحد أعمدته الأساسية وقامة كبيرة من قاماته المهنية”، داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

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