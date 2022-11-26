وفاة وزير خارجية بيلاروسيا في ظروف غامضة 

توفي وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، قبل أيام فقط من لقاء مهم كان من المنتظر أن يُعقد مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

وجاءت وفاته مفاجأة وفي ظروف غامضة، وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد كان سبق له وأن تعهد بأن دولته لن تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صراعه الدولي مع دولة أوكرانيا.

كما انتقد صراحة بوتين وحاول تحسين العلاقات البيلاروسية مع الغرب في عام 2020، لكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان له خطط مخالفة حيث يعتبر حاليًا حليفًا مهمًا لبوتين.

وذكرت صحيفة بلتا البيلاروسية الحكومية أن وزير الخارجية فلاديمير ماكي وافته المنية فجأة، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول سبب الوفاة وهو أمر أثار دهشة السياسيين بحسب تعبير ذا صن.

تعليق روسيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنها تقدم تعازي روسيا بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي، واصفة الخبر بالصادم.

نبذة عن فلاديمير ماكي

وولد ماكي في 5 أغسطس عام 1958 ، في قرية نيكراشيفيتشي، في منطقة غرودنو، في بيلاروسيا، وتخرج من جامعة مينسك الحكومية للغات الأجنبية، والتحق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش السوفيتي، مدة 12 عامًا، وتقاعد برتبة عقيد.

والتحق بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأسترالية، وانضم إلى السلك الدبلوماسي في العام 1993، وترأس وزارة الخارجية البيلاروسية عام 2012، وشغل قبلها منصب مستشار الرئيس ومديرًا لمكتبه منذ العام 2008، بحسب روسيا اليوم.