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40 ألف فحص خاطئ

وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة في بريطانيا

2022-11-30 الساعة 12:14
وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة في بريطانيا
المواطن - متابعة

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أفادت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنجلترا، أن أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصًا بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كوفيد-19 الإيجابية.

خطأ في التقارير

وبحسب رويترز، فقد خلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار، حيث قالت: إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر و12 أكتوبر العام الماضي.

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وأوضح مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، ريتشارد جليف، أنه “خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة”.

أعلى معدلات الوفاة

وتابع: “نرى أنه لم يكن ثمة إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص”.

وأضاف: “إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث”.

من المعروف أنه لدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.

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