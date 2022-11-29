وفاتان و4 إصابات في حادث مروري بالعقيق

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باشر مرور منطقة الباحة حادثًا مروريًّا في محافظة العقيق بين مركبتين، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.
وأفاد المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأنه نتج عن الحادث حالتا وفاة و(4) إصابات، موضحًا أن السرعة الزائدة كانت سببًا في الحادث.
ولفت إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية حيال الحادث.