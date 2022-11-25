وكالة الفضاء الأوروبية ترسل أول رائد فضاء من ذوي الإعاقة

قررت وكالة الفضاء الأوروبية إرسال 6 رواد فضاء جدد، بينهم أول رائد فضاء من ذوي الإعاقة في قرار غير مسبوق في تاريخ الوكالة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

من هو رائد الفضاء المختار؟

ورائد الفضاء هو جون ماكفال، لاعب بارالمبي بريطاني سابق يبلغ 41 عامًا وفقد ساقه اليمنى في حادث دراجة نارية عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، وقد وصف القرار بأنه نقطة تحول حقيقية وعلامة في التاريخ.

وقال ماكفال: وكالة الفضاء الأوروبية لديها التزام بإرسال رائد فضاء من أصحاب الإعاقات الجسدية إلى الفضاء، وهذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها وكالة فضاء للشروع في أمر كهذا، وهذا يرسل رسالة قوية إلى البشرية.

وينضم رائد الفضاء إلى خمسة رواد فضاء محترفين في الاختيار النهائي الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي في باريس، والذي كان تتويجًا لأول حملة توظيف للوكالة منذ أكثر من عقد بهدف تحقيق التنوع في السفر إلى الفضاء.

وشمل الاختيار من فرنسا صوفي أدينوت وروزماري كوجان، في إشارة إلى أن هناك حاجة لمزيد من النساء في رحلات الفضاء الأوروبية، بحسب شبكة Fox News الأمريكية.

وهدف إرسال ماكفال هو المشاركة في دراسة جدوى رائدة لاستكشاف ما إذا كانت الإعاقة الجسدية ستضعف السفر إلى الفضاء، وحتى الآن، لم تقم أي وكالة فضاء غربية كبرى بوضع باراستروناوت (رواد من ذوي الهمم) في الفضاء، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.