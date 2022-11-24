وكالة شؤون الأفواج الأمنية تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية 

أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية (رجال) على رتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة: جندي.