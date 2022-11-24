وكالة شؤون الأفواج الأمنية تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية 

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”
أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية (رجال) على رتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.