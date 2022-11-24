Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
 على رتبة جندي

وكالة شؤون الأفواج الأمنية تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية 

2022-11-24 الساعة 1:34
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية 
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية (رجال) على رتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة:

 جندي.

الشروط:

    •  أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
    •  أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
    •  أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
    •  ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
    •  أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
    •  أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ملاحظة:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا (اضغط هنا)

قد يهمّك أيضاً
Img

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة هذا العام

Img

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم