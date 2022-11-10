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وصفت بالنادرة

ولادة طفلة داخل بطنها 8 أجنة بالهند

2022-11-10 الساعة 10:22
ولادة طفلة داخل بطنها 8 أجنة بالهند
المواطن - متابعة

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قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن رضيعة وُلدت وبداخل بطنها ثمانية أجنة غير مكتملة النمو، في حالة وصفت بالنادرة، وربما هي الأولى في العالم التي يعثر فيها على مثل هذا العدد من الأجنة، وذلك بعدما لاحظ الجميع تورم وانتفاخ بطنها بشكل مثير ما دفعهم لفحصها للتأكد من طبيعة المشكلة التي تعاني منها.

 8 أجنة

ووفقًا لتقارير صحفية، كشفت الأشعة والفحوصات وجود 8 أجنة في بطنها بعدما ولدت في مستشفى خاص في منطقة رامجاره في جهارخاند يوم 10 أكتوبر الماضي.

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وتم تسجيل 200 حالة فقط يعانون من هذا العيب الخلقي النادر للغاية، والذي عادةً ما يحدث في التوائم المتطابقة، حيث يتشكل أحدهما داخل جسم الآخر.

أكبر عدد من الأجنة

وتمثل هذه الحالة أكبر عدد من الأجنة التي تم العثور عليها داخل أجسام حديثي الولادة، في حين تعاني بعض الحالات الأخرى من نمو الأعضاء والشعر على أجسامهم من الخارج.

وأجرى الأطباء للطفلة الهندية عملية جراحية لإزالة الأجنة الثمانية، استغرقت مدتها 90 دقيقة، وكان الطبيب يشك في إصابتها بورم بعدما لاحظ الجميع انتفاخ بطنها خلال 3 أسابيع منذ ولادتها، وأبقى المسعفون المريضة الصغيرة تحت المراقبة لمدة 21 يومًا قبل إجراء عملية لإزالة الأجنة.

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