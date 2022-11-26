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وليد الفراج: لم يكن يوم الأخضر وخسارة غير مستحقة

2022-11-26 الساعة 9:16
وليد الفراج: لم يكن يوم الأخضر وخسارة غير مستحقة
المواطن - الرياض

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قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن خسارة المنتخب السعودي أمام بولندا لم تكن مستحقة، مضيفًا أن الوضع سيكون مختلفًا في مباراة المكسيك مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم بقطر.

وتحدث الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” باختصار، لم يكن يومنا، قدمنا صورة جميلة ومشرفة للكرة السعودية، هذا أمر لا جدال فيه وارتفع سقف طموحنا، وخسارتنا لم تكن مستحقة، سأبقى بآمال كبيرة مع صقور الأخضر، ولدي ثقة بأن مباراة المكسيك ستكون مختلفة بإذن الله”.

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وتابع: ” بكل الحسابات لدينا منتخب عظيم، ومستقبل أعظم بإذن الله”.

وسيغيب 3 لاعبين عن المنتخب السعودي في مباراة المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

3 غيابات لـ الأخضر أمام المكسيك

وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.

وفي سياق آخر، دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعب عبدالإله المالكي، وذلك بعد أن أخطأ أمام المنتخب البولندي.

المنتخب السعودي - سالم الدوسري - الأخضر
المنتخب السعودي – سالم الدوسري – الأخضر

وظهر وزير الرياضة في مقطع فيديو وهو يتحدث مع المالكي ويحفزه بعد خسارة الأخضر أمام بولندا بثنائية دون رد.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.

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