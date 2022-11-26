وليد الفراج: لم يكن يوم الأخضر وخسارة غير مستحقة

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن خسارة المنتخب السعودي أمام بولندا لم تكن مستحقة، مضيفًا أن الوضع سيكون مختلفًا في مباراة المكسيك مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم بقطر.
وتحدث الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” باختصار، لم يكن يومنا، قدمنا صورة جميلة ومشرفة للكرة السعودية، هذا أمر لا جدال فيه وارتفع سقف طموحنا، وخسارتنا لم تكن مستحقة، سأبقى بآمال كبيرة مع صقور الأخضر، ولدي ثقة بأن مباراة المكسيك ستكون مختلفة بإذن الله”.
وتابع: ” بكل الحسابات لدينا منتخب عظيم، ومستقبل أعظم بإذن الله”.
وسيغيب 3 لاعبين عن المنتخب السعودي في مباراة المكسيك الحاسمة في الجولة الثالثة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.
وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.
وفي سياق آخر، دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اللاعب عبدالإله المالكي، وذلك بعد أن أخطأ أمام المنتخب البولندي.
وظهر وزير الرياضة في مقطع فيديو وهو يتحدث مع المالكي ويحفزه بعد خسارة الأخضر أمام بولندا بثنائية دون رد.
ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك من أجل الوصول للنقطة السادسة، والصعود إلى دور ثمن النهائي في المونديال.
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي متواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بصورة مؤقتة، قبل مباراة الأرجنتين والمكسيك.