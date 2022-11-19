ولي العهد يلتقي أعضاء المجلس الإسلامي في تايلند

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند.

وأشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.

فيما نوه سمو ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.