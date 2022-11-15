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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، معالي المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا، وذلك على هامش انعقاد القمة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي وذلك على هامش انعقاد قمة #مجموعة_العشرين.#واس pic.twitter.com/qtJvZi3ZOtقد يهمّك أيضاً
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 15, 2022
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي للمدير العام لصندوق النقد الدولي.