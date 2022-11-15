ولي العهد يلتقي رئيس الإمارات ويتبادلان الأحاديث الودية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش انعقاد قمة #مجموعة_العشرين.#واس pic.twitter.com/csQEqnJHM4
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 15, 2022
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي لسمو رئيس دولة الإمارات.