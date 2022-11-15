ولي العهد يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ويناقشان الأوضاع الدولية والإقليمية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، دولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية السيد ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي دولة رئيس وزراء بريطانيا على هامش انعقاد قمة #مجموعة_العشرين.#واس pic.twitter.com/VzzDksBZDwقد يهمّك أيضاً
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 15, 2022
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني.