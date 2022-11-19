ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك ولي العهد يلتقي ملك تايلاند طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط تركي الحمد: محمد بن سلمان لا يشد الرحال إلا لخدمة الوطن صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي وعددا من رؤساء اللجان بالمجلس.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي#ولي_العهد_في_تايلند #واس pic.twitter.com/2XZ4lKAWeDقد يهمّك أيضاً
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 19, 2022
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.