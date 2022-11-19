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تبادلا الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية

ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي

2022-11-19 الساعة 6:09
ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي وعددا من رؤساء اللجان بالمجلس.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

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