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يقوم وزير الرياضة بالمتابعة والرفع لسموه

ولي العهد يوجه بتقديم كل الدعم لمساندة قطر في استضافة كأس العالم

2022-11-20 الساعة 4:02
ولي العهد يوجه بتقديم كل الدعم لمساندة قطر في استضافة كأس العالم
المواطن - الرياض

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أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.

كما تضمن التوجيه أن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولًا بأول.

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