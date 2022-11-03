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أكبر حلبة تزلج عالمية

ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج

2022-11-03 الساعة 5:36
ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج
المواطن - الرياض

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تشغل مدينة الشتاء والعجائب “ونتروندرلاند” موقعها في موسم الرياض 2022 كأكبر مدينة للملاهي على مستوى الشرق الأوسط، حيث تحتضن أكبر حلبة تزلج خارجية على مساحة تصل إلى 1760مترًا مربعًا، مخصصة لممارسة التزلج الحر وفق مواصفات عالمية أشبه بحلبات التزلج العالمية، تكفل لمختلف الفئات السنية ابتداء من أربع سنوات خوض تجربة ممتعة وفريدة.

سلس وآمن

ومن خلال أكواخها المهيأة لتجهيز أكثر من 2250 متزلجًا يوميًّا يشرف فريق احترافي مهني على تزويد المتزلجين بالمعدات اللازمة للتزلج بأمان وسلامة، وكذلك إطلاعهم على التعليمات اللازمة لدخول الحلبة وأثناء اللعب فيها وعقب الانتهاء منها، مع إتاحة المتابعة للمبتدئين والصغار وتزويدهم بالدلافين التي يستندون عليها لخوض تزلج سلس وآمن.

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أسعار ومواعيد

ويمكن للزوار معايشة الصقيع السيبيري في الحلبة الضخمة على مدى 30 إلى 45 دقيقة بعدة خيارات، كما يتاح لهم الاستعانة بمساعد للتزلج أو حتى الوصول إلى التزلج عبر ميزة الدخول السريع بأسعار متفاوتة تتناسب مع احتياجاتهم.

وعلى مدار الأسبوع من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحًا للأيام من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثانية صباحًا لأيام الخميس والجمعة من كل أسبوع يمكن للزوار الوصول إلى الحلبة وحجز التذاكر من خلال الرابط هنا

وتحيط بالحلبة العديد من الألعاب التي تجتذب الزوار بتجاربها المتنوعة، كما تمكّنهم من الاستمتاع بأفضل المذاقات واستكشاف أفضل الشخصيات والعروض الموسيقية، لتكون المدينة الرحبة للزوار والأثيرة لهم في قلب موسم الرياض وعاصمة المملكة.

موسم الرياض

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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