Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
أغنى رجل في العالم لديه تاريخ طويل من المعارك

وول ستريت جورنال: حرب مرتقبة بين إيلون ماسك وآبل 

2022-11-29 الساعة 8:01
وول ستريت جورنال: حرب مرتقبة بين إيلون ماسك وآبل 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هناك احتمالية لقيام حرب بين أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وبين أغنى شركة تكنولوجية في العالم، آبل.

وتابعت: تتمتع شركة آبل ورئيسها التنفيذي، تيم كوك، بالقدرة على التأثير بشكل كبير على النجاح المحتمل لشركة تويتر، لأنها معلن رئيسي ويتحكم بشدة في التطبيق عبر المتجر الخاص به.

قد يهمّك أيضاً
Img

مفاجأة تفجرها زينة بشأن دخل أحمد عز

Img

إيميليانو دياز مشيًدا بالأخضر: الأفضل لم يأت بعد

واليوم، هاجم إيلون ماسك، شركة آبل واتهمها بإيقاف حرية التعبير كما ادعى أن عملاق التكنولوجيا هدد بطرد التطبيق من متجر آيفون الذي يعمل كحارس بوابة لنظام التطبيقات.

ويخوض ماسك معركة خاضها قبله المطورون ضد آبل لكن الملياردير الأمريكي جلب تركيزًا جديدًا إلى الشركة.

إيلون ماسك يخسر الملايين يوميًا

وقال إيلون ماسك إنه يخسر 4 ملايين دولار يوميًا، ويواجه ثورة معلنين من قبل العلامات التجارية الكبرى التي تشعر بالقلق بشأن التغيير في محتوى شركة التواصل الاجتماعي وعدم اليقين في الإدارة الجديدة بسبب مغادرة المسؤولين التنفيذيين.

ويحاول إيلون ماسك تطوير تويتر ليجعله أقل اعتمادًا على الإعلانات، وفي المقابل، فإنه من المتوقع أن تجمع آبل ما يصل إلى 30% من الإيرادات من اشتراكات تويتر.

وغرد الملياردير الأمريكي تعليقًا على هذه النسبة الضخمة بصورة تظهر فيها سيارة تتجه نحو منحدر مكتوب عليه: اذهب إلى الحرب، ادفع 30% مثل السيد ماسك.

وول ستريت جورنال حرب مرتقبة بين إيلون ماسك وآبل 

تاريخ طويل من القتال 

وقالت ستريت جورنال إن ماسك لديه تاريخ طويل من التحدي والقتال العلني مع أولئك الذين يعتبرهم يهددون مصالحه ووجهات نظره، ويواجه انتقادات ليس فقط من المنافسين ولكن أيضًا من الرئيس جو بايدن ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

معركة مختلفة

مع ذلك، قد تكون هذه المعركة مختلفة، فتحت قيادة كوك، كانت أولى تحذيراته هو أن التطبيقات يجب ألا تتضمن محتوى مسيئًا أو حساسًا أو مزعجًا أو يهدف إلى إثارة الاشمئزاز أو ذوق سيئ.

وول ستريت جورنال حرب مرتقبة بين إيلون ماسك وآبل 

أما تويتر، تحت قيادة إيلون ماسك، فكانت أولى قراراته هو حرية التعبير المطلقة، الأمر الذي قد يتنافى مع إرشادات آبل وبالتالي قد يصل الأمر إلى حظر التطبيق.

وقال فيليب شوميكر، المدير الأول السابق لفريق آب ستور، والذي غادر في عام 2016: يبدو أن إيلون يريد خوض معركة مع آبل لكن لا يمكنني تخيل فوزه بهذه المعركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم