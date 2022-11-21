ويلز لا تخشى الحرارة قبل مواجهة أمريكا

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
يستعد منتخب ويلز بقيادة المدير الفني روب بيج لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين في أول ظهور للمنتخب الويلزي في البطولة منذ الخسارة أمام البرازيل في دور الثمانية لنسخة عام 1958.
وعبر النجم الويلزي جاريث بيل عن سعادته بقيادة منتخب بلاده في ثاني ظهور له بكأس العالم لكرة القدم في تاريخه.
وقال بيل: “أنا في المكان الذي أريده، وأنا جاهز”.
وأضاف: “لقد تدربنا بجد طوال الأسبوع الماضي، لنتأقلم على الحرارة وفارق التوقيت وليس لدينا أعذار الآن، قمنا بالعمل الشاق والآن حان وقت المباراة”.
وتابع بيل: “نأمل في أن نتمكن من تقديم الأداء الجيد والمطلوب منا”.
ويقود بيل منتخب ويلز في كأس العالم بعدما شارك بديلاً وسجل هدفاً لفريقه لوس أنجلوس إف سي في نهائي الدوري الأمريكي أمام يونيون فلادلفيا والذي فاز فيها فريقه بضربات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل 3 / 3.
وبعد تلك المباراة في أكتوبر الماضي، كشف مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق أنه ليس في جاهزيته الكاملة، وذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأحد، لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الأمر.
ويعد بيل الهداف التاريخي لويلز في البطولات الكبرى، ولعب دوراً كبيراً في التأهل لقبل نهائي كأس أمم أوروبا 2016 ودور الـ 16 في نسخة 2020، حينما كان قائداً للفريق.
ويتواجد المنتخب الويلزي في المجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب منتخبات كل من إيران وأمريكا وإنجلترا.