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في الظهور الثاني بالمونديال

ويلز لا تخشى الحرارة قبل مواجهة أمريكا

2022-11-21 الساعة 12:22
ويلز لا تخشى الحرارة قبل مواجهة أمريكا
المواطن - متابعة

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يستعد منتخب ويلز بقيادة المدير الفني روب بيج لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين في أول ظهور للمنتخب الويلزي في البطولة منذ الخسارة أمام البرازيل في دور الثمانية لنسخة عام 1958.

جاريث بيل - ويلز
جاريث بيل

الظهور الثاني

وعبر النجم الويلزي جاريث بيل عن سعادته بقيادة منتخب بلاده في ثاني ظهور له بكأس العالم لكرة القدم في تاريخه.

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وقال بيل: “أنا في المكان الذي أريده، وأنا جاهز”.

وأضاف: “لقد تدربنا بجد طوال الأسبوع الماضي، لنتأقلم على الحرارة وفارق التوقيت وليس لدينا أعذار الآن، قمنا بالعمل الشاق والآن حان وقت المباراة”.

وتابع بيل: “نأمل في أن نتمكن من تقديم الأداء الجيد والمطلوب منا”.

جاريث بيل - ويلز

بدون خوف

ويقود بيل منتخب ويلز في كأس العالم بعدما شارك بديلاً وسجل هدفاً لفريقه لوس أنجلوس إف سي في نهائي الدوري الأمريكي أمام يونيون فلادلفيا والذي فاز فيها فريقه بضربات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل 3 / 3.

وبعد تلك المباراة في أكتوبر الماضي، كشف مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق أنه ليس في جاهزيته الكاملة، وذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأحد، لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الأمر.

الهداف التاريخي

ويعد بيل الهداف التاريخي لويلز في البطولات الكبرى، ولعب دوراً كبيراً في التأهل لقبل نهائي كأس أمم أوروبا 2016 ودور الـ 16 في نسخة 2020، حينما كان قائداً للفريق.

ويتواجد المنتخب الويلزي في المجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب منتخبات كل من إيران وأمريكا وإنجلترا.

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