ياباني يطالب حكومته بيوم إجازة مثل السعودية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لمواطن ياباني يطالب الحكومة بالحصول على إجازة رسمية غدًا احتفالاً بفوز منتخبهم في أولى مبارياته بكأس العالم، مثلما حدث في المملكة عندما فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب الأرجنيتن بهدفين مقابل هدف.

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وغرد الياباني عبر حسابه على تويتر قائلاً: مثل المملكة العربية السعودية .. سيكون غدًا عطلة وطنية في اليابان.

وحقق المنتخب الياباني إنجازًا تاريخيًا اليوم بعد فوزه على المنتخب الألماني بهدفين لهدف في إطار المجموعة الخامسة .

وسجل منتخب السعودية فوزاً للتاريخ بهزيمته لمنافسه منتخب الأرجنتين (2-1) ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022 على ستاد لوسيل الثلاثاء.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأن يكون اليوم الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، بمناسبة فوز المنتخب الوطني على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم بهدفين مقابل هدف.