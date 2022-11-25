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بعد إصابته أمام الأرجنتين

ياسر الشهراني يغيب 4 أشهر عن المباريات

2022-11-25 الساعة 12:32
ياسر الشهراني يغيب 4 أشهر عن المباريات
المواطن - محمد سمعه

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تحدث غرم العمري وكيل أعمال اللاعب ياسر الشهراني عن آخر التطورات الصحية لنجم المنتخب السعودي بعد إصابته القوية التي تعرض لها في مباراة الأرجنتين في كأس العالم.

وضع ياسر الشهراني

وقال العمري في تصريحات تلفزيونية: ” نحمد الله على وضع الشهراني، أموره بخير كان عانى فقط من غيبوبة استمرت لمدة 25 ثانية بعد الارتطام مع محمد العويس، ونُقل بعدها لمدينة حمد الطبية حيث تم إرجاع أحد أسنانه التي فقدها من الارتطام في مكانها”.

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وأضاف العمري: ” كل الشكر لسمو الأمير محمد بن سلمان والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والأمير عبدالله بن بندر والحرس الوطني على اهتمامهم بحالة ياسر الشهراني، أجرى عملية ناجحة في البنكرياس وحالته في تحسن”.

ياسر الشهراني ووكيل أعماله

مدة غياب الشهراني

وتابع العمري: ” علي البليهي قال للشهراني لحظة إصابته ” تطلع من الملعب ولا تكمل”، واللاعب من المتوقع غيابه لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر”.

وفي وقت سابق طمأن ياسر الشهراني، الجماهير، أمس الخميس، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، موجهًا شكره للقيادة السعودية على حسن الرعاية والاهتمام.

وقال الشهراني في مقطع فيديو عبر سناب وزارة الحرس الوطني من داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية: أحب أطمئنكم أنا بخير وصحة وعافية.

ووجه الشهراني شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم وحرصهم على سلامته، كما وجه شكره لسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وختم الشهراني حديثه بالشكر إلى الكادر الطبي والشعب السعودي على وقفتهم معه ودعمهم، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات للمملكة قيادة وشعبًا.

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