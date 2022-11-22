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بعد تعرضه لإصابة قوية

ياسر الشهراني يُنقل إلى ألمانيا

2022-11-22 الساعة 11:01
ياسر الشهراني يُنقل إلى ألمانيا
المواطن - مروة نبيل

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كشفت تقارير عن توجيه ببنقل نجم الأخضر ياسر الشهراني إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج اللازم، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اليوم.

إصابة ياسر الشهراني

وأشارت التقارير إلى نقله بشكل عاجل إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة، بعد إصابته الخطيرة ضد الأرجنتين اليوم.

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إصابة ياسر الشهراني
الشهراني يُغادر الملعب مصابًا

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، بعد اصطدامه مع حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، ليُغادر الملعب، ويُشارك محمد البريك بدلًا منه عند الدقيقة 98.

ولم يكشف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تفاصيل إصابة ياسر الشهراني ومدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، إلا أن التقارير تُشير إلى أنه تعرض لكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان.

إصابة ياسر الشهراني
إصابة الشهراني

فوز تاريخي

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين، وأنهى التانغو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل أن تنتفض السعودية بثنائية سجلها الشهري وسالم الدوسري.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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