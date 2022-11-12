ياسر القحطاني: بقاء مدرب تشيلسي عبثي !

انتقد ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، ومحلل المباريات بقنوات Bein Sports، الإدارة الفنية للمدرب الإنجليزي جراهام بوتر بعد الخسارة من نيوكاسل بهدف دون رد مساء السبت في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد نيوكاسل

وقال القحطاني خلال تحليله مباراة نيوكاسل: ” يجب إقالة مدرب البلوز على الفور، بقاؤه شيء عبثي”.

وأضاف القحطاني: ” جراهام بوتر مدرب لا يليق بتاريخ تشيلسي على الإطلاق”.

وفي المباراة، بدأ الشوط الأول من المباراة بأداء باهت من قبل لاعبي تشيلسي، بينما ضغط فريق ” الماجبيز” وذلك لإحراز الهدف الأول في محاولة لاستغلال اهتزاز مستوى الحارس السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعند حلول الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، نجح اللاعب جوزيف ويلوك في إحراز الهدف لفريق نيوكاسل من تصويبة مخادعة للحارس إدوارد ميندي.

وحاول البلوز العودة في المباراة وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

البلوز يتعثر مجددًا

أصبح رصيد ” الماجبيز” بعد الفوز 30 نقطة في المركز الثالث، حيث يفصل بينه وبين آرسنال المتصدر 4 نقاط فقط، بينما تجمد رصيد البلوز عند 21 نقطة في المركز الثامن بعد تعرضه لـ 3 هزائم متتالية.