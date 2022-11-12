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بعد الخسارة من نيوكاسل

ياسر القحطاني: بقاء مدرب تشيلسي عبثي !

2022-11-12 الساعة 11:44
ياسر القحطاني: بقاء مدرب تشيلسي عبثي !
المواطن - محمد سمعه

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انتقد ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، ومحلل المباريات بقنوات Bein Sports، الإدارة الفنية للمدرب الإنجليزي جراهام بوتر بعد الخسارة من نيوكاسل بهدف دون رد مساء السبت في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ضد نيوكاسل

وقال القحطاني خلال تحليله مباراة نيوكاسل: ” يجب إقالة مدرب البلوز على الفور، بقاؤه شيء عبثي”.

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وأضاف القحطاني: ” جراهام بوتر مدرب لا يليق بتاريخ تشيلسي على الإطلاق”.

وفي المباراة، بدأ الشوط الأول من المباراة بأداء باهت من قبل لاعبي تشيلسي، بينما ضغط فريق ” الماجبيز” وذلك لإحراز الهدف الأول في محاولة لاستغلال اهتزاز مستوى الحارس السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي.

جراهام بوتر
بوتر – المصدر @ChelseaFC

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعند حلول الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، نجح اللاعب جوزيف ويلوك في إحراز الهدف لفريق نيوكاسل من تصويبة مخادعة للحارس إدوارد ميندي.

وحاول البلوز العودة في المباراة وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

نيوكاسل ضد تشيلسي

البلوز يتعثر مجددًا

أصبح رصيد ” الماجبيز” بعد الفوز 30 نقطة في المركز الثالث، حيث يفصل بينه وبين آرسنال المتصدر 4 نقاط فقط، بينما تجمد رصيد البلوز عند 21 نقطة في المركز الثامن بعد تعرضه لـ 3 هزائم متتالية.

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