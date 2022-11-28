يمني ومواطنان في قبضة الأمن لسرقتهم مركبات

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 أشخاص لسرقتهم مركبات وتحريف أرقام هياكلها وحجب خاصية التتبع فيها.
وتفصيلًا، قال الأمن العام في بيان صادر على حسابه بموقع “تويتر” “قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطنين لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات وتحريف أرقام هياكلها وحجب خاصية التتبع فيها”.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.