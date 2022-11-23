ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 35 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وأوضح المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن ينبع سجّلت 35 درجة مئوية، تليها جدة وجازان والقنفذة 33 درجة مئوية، ثم مكة المكرّمة 32 درجة، والمدينة المنوّرة والعلا 30 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 8 درجات مئوية، تليها رفحاء والقريات 9 درجات، ثم حفر الباطن والمجمعة 10 مئوية، وكل من: حائل وعرعر ونجران والطائف 12 مئوية، بينما سجّلت الدمام وحائل وعرعر وطريف والطائف وحفر الباطن ورفحاء والقريات أعلى رطوبة 95% و90%.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية .