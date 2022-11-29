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يوتيوب شورتس يحقق نقلة نوعية في كأس العالم

2022-11-29 الساعة 12:43
يوتيوب شورتس يحقق نقلة نوعية في كأس العالم
المواطن - متابعة

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أصبحت خاصية فيديو يوتيوب شورتس الأكثر تداولًا بين زوار مباريات كأس العالم المقام في قطر .

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نقلة نوعية

تهيمن أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر، على محتوى منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه المنصات مصدرًا لتتبع الأخبار المتعلقة بالرياضة عبر ميزات متعددة، كفيديوهات البث المباشر للمباريات، أو التعليقات الحية، مما يشكل نقلة نوعية في متابعة الجمهور الرياضي للبطولة.

وتنافس يوتيوب عبر خدمة يوتيوب شورتس، في إغراء صانعي المحتوى للتواصل والتفاعل مع الجمهور، وتبادل الآراء بشأن فرقهم، ومشاركة أروع اللحظات المفضلة من المباريات.

منافسة إنستغرام

ويرى مراقبون أن خدمة يوتيوب شورتس محاولة جدية من يوتيوب لمنافسة خدمة ريلز من إنستغرام، ولمقاومة الزحف الكبير لمنصة الفيديوهات القصيرة تيك توك.

واستغلت شركة يويتوب الموضوع حيث أرسلت 11 من صناع المحتوى المشهورين، لكأس العالم، لتقديم محتوى مكثف عن الحدث.

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