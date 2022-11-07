يورجن كلوب: مواجهة الريال حماسية لـ ليفربول

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي على أن مواجهة فريقه لنادي ريال مدريد الإسباني في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حماسية ومثيرة.

وكانت القرعة أوقعت الريدز في مواجهة ريال مدريد، في تكرار لسيناريو نهائي دوري الأبطال لـ موسم 2021/2022، وفاز الريال بهدف دون رد سجله البرازيلي فينسيوس جونيور.

وقال كلوب عن المواجهة: ” أنا أعلم أننا واجهنا ريال مدريد مرتين في النهائي، ولكن لم يحدث ذلك كثيرًا أن يلتقي الفريقان في مباراة ذهاب وإياب لذا الآن نتطلع قدمًا لحدوث ذلك”.

وأضاف كلوب: ” إنها قرعة جيدة وحماسية، لا تحتاج للكثير من التفكير لتعلم كيف ستكون الأجواء في المباراتين”.

ليفربول يخسر مرتين

ولعب ليفربول من قبل ضد ريال مدريد مرتين في نهائي دوري الأبطال حيث كانت الأولى في عام 2018، وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1، أما المباراة الثانية فكانت في نهاية موسم 2021/2022 وفاز الريال بهدف دون رد.

خطة لبيع ليفربول

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأمريكي جون هنري مالك نادي ليفربول يفكر في بيعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان هنري تولى رئاسة الريدز في عام 2010 ونجح الفريق خلال آخر 12 سنة، في تحقيق العديد من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي في عام 2020، للمرة الأولى بمسماه الجديد بعد غياب دام 30 عامًا.

وقال الصحفي دايفيد أورنستين إن هنري يُفكر في عرض نادي الريدز للبيع، بعد تذمر جماهير النادي من ضعف الإنفاقات في سوق الانتقالات.