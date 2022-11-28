يوم مميز لـ غانا والكاميرون في مونديال 2022

حقق منتخبا غانا والكاميرون نتائج طيبة، اليوم الاثنين، في مونديال قطر 2022، بعدما استطاع منتخب النجوم السوداء الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، فيما تعادل الكاميرون أمام منتخب صربيا العنيد بنتيجة 3-3، مجددًا آمالة في الصعود إلى الدور الـ16 من البطولة.

فوز غانا

قاد محمد قدوس منتخب غانا لتحقيق فوز مثير على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2، ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم المقامة في قطر.، وتقدم محمد ساليسو للنجوم السوداء في الدقيقة الرابعة والعشرين، وبعدها بعشر دقائق ضاعف محمد قدوس النتيجة للغانيين إثر تمريرة جوردان آيو.

وعادلت كوريا الجنوبية النتيجة بهدفين متتالين لتشو سونغ في الدقيقتين 58 و61، قبل أن يسجل قدوس هدف الفوز للمنتخب الغاني، الذي يشارك وهو في أقل تصنيف بين منتخبات المونديال.

وبهذا حققت غانا أول 3 نقاط لها، بعد خسارتها المباراة الافتتاحية بالمجموعة أمام البرتغال 3-2، لتنعش آمالها في العبور للدور الثاني، بينما توقف رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة من تعادلها في اللقاء الأول أمام أوروغواي بدون أهداف.

تعادل الكاميرون

وفي المجموعة السابعة، كافح منتخب الكاميرون ليحول تأخره بهدفين أمام صربيا إلى تعادل بنتيجة 3-3، ليحافظ كلا المنتخبين على حظوظهما في العبور لدور الستة عشر من مونديال قطر 2022.

تقدم جون شارل كاستيليتو لمنتخب الأسود غير المروضة ولكن صربيا عادلت النتيجة وتقدمت بفضل أهداف بافلوفيتش وميلينكوفيتش وميتروفيتش على التوالي، لتصبح النتيجة 3-1 للصرب.

وبنزول فينسنت أبوبكر بديلاً، تمكن رفقة زميله في الهجوم تشوبو موتنغ من تعديل النتيجة، لتحصل الكاميرون وصربيا على أول نقطة لهما في المجموعة السابعة، التي تضم أيضا البرازيل وسويسرا.