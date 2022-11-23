‎الزكاة والضريبة: 3 خطوات للتحقق من المستحقات لسدادها

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حددت الزكاة والضريبة والجمارك ، بالتفصيل خطوات التحقق من المستحقات لسدادها.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن التحقق من جميع المستحقات (غير المدفوعة أو المدفوعة جزئياً)، من خلال الحساب، وذلك من خلال الدخول على قسم الخدمات العامة، ثم الضغط على أيقونة “الفواتير غير المدفوعة”.
وردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن الخطوات المتبعة للتحقق من المستحقات الواجب سدادها وفقاً لرقم فاتورة السداد.
ولفتت إلى أن المكلف بالسداد يتلقى إشعار الفوترة في أيقونة المراسلات، حيث يظهر فيه رقم السداد والمبلغ المستحق، ويتم الدفع عن طريق خدمة الدفع سداد باستخدام الرمز 020.
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن هذه الفئات تشمل ما يلي:
– مكلف تحسب الزكاة المستحقة عليه وفقًا لقواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
– مكلف طلب تطبيق القرار بعد مضي مدة الـ 60 يومًا
– مكلف لم يسحب الاعتراض أو الدعوى المرتبطة بالسنة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء الشروط
– مكلف عدل إقراره المرتبط بالسنة المالية بعد تاريخ سريان القرار
– مكلف طلب تطبيق القرار على سنة مالية يسري عليها القرار، ثم قام بالمطالبة بتطبيقه على سنوات سابقة تحصن قرار الهيئة الصادر بشأنها.