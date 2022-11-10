10 خطوات لاستخدام بخاخ الربو بطريقة صحيحة

نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ لمرضى الربو.

ظهر في الفيديو مريض يقول: إنه استخدم البخاخ أكثر من مرة دون فائدة، طالبًا من الطبيب مساعدته.

الطبيب شاهد الطريقة التي يستخدم بها المريض البخاخ وأبلغه أن طريقته خاطئة، وأرشده على الطريقة الصحيحة.

الطريقة الصحيحة

الطبيب أوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ على النحو التالي: