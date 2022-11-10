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10 خطوات لاستخدام بخاخ الربو بطريقة صحيحة

2022-11-22 الساعة 12:00
10 خطوات لاستخدام بخاخ الربو بطريقة صحيحة
المواطن - الرياض

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نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ لمرضى الربو.

ظهر في الفيديو مريض يقول: إنه استخدم البخاخ أكثر من مرة دون فائدة، طالبًا من الطبيب مساعدته.

الطبيب شاهد الطريقة التي يستخدم بها المريض البخاخ وأبلغه أن طريقته خاطئة، وأرشده على الطريقة الصحيحة.

الطريقة الصحيحة

الطبيب أوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ على النحو التالي:

  • رج البخاخ أكثر من مرة.
  • افتح الغطاء.
  • أخرج الهواء من رئتك.
  • ضع البخاخ في فمك وأغلق بلطف.
  • خذ نفسًا عميقًا وفي نفس الوقت اضغط على البخاخ.
  • أخرج البخاخ من فمك.
  • ثم احبس نفَسَك لمدة 10 ثوانٍ.
  • ثم أخرج الهواء ببطء.
  • ثم تنفس بشكل طبيعي.
  • إذا كنت تحتاج لأكثر من ضغطة فانتظر لمدة 30 ثانية ثم كرر نفس الخطوات.

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