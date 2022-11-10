10 خطوات لاستخدام بخاخ الربو بطريقة صحيحة

أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء
نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ لمرضى الربو.
تستخدم بخاخ الربو ولا تشعر بالتحسن؟
تعرَّف على الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ. pic.twitter.com/4RIaJP5u63
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 21, 2022
ظهر في الفيديو مريض يقول: إنه استخدم البخاخ أكثر من مرة دون فائدة، طالبًا من الطبيب مساعدته.
الطبيب شاهد الطريقة التي يستخدم بها المريض البخاخ وأبلغه أن طريقته خاطئة، وأرشده على الطريقة الصحيحة.
الطبيب أوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ على النحو التالي: