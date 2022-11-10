10 قتلى وجرحى جراء خروج قطار عن القضبان بالهند

كشفت وكالة “برس تراست أوف إنديا” الهندية للأنباء، عن مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة سبعة آخرين جراء خروج قطار بضائع عن القضبان في الهند، صباح اليوم الاثنين.

قتلى وجرحى

ووفقًا للوكالة، فإن الحادث وقع في محطة كوراي للسكك الحديدية في منطقة جاجبور بولاية أوديشا شرقي البلاد، مما أدى إلى اصطدام العربات بالركاب المنتظرين، وسقوط قتلى وجرحى بينهم.

وقال مسؤولو سكة حديد الساحل الشرقي إن الحادث وقع حوالي الساعة 06:44 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما كان بعض الأشخاص ينتظرون على الرصيف وداخل قاعة انتظار قطار الركاب.

استخدم المكابح فجأة

وأضاف موظفو المحطة إن سائق قطار البضائع الفارغ الذي كان ينتقل من دونجوابوسي إلى تشاترابور استخدم المكابح فجأة، مما تسبب فى خروج ثماني عربات عن مسارها، وارتطامها بالركاب الموجودين على الرصيف وفي قاعة الانتظار.