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قرارات صادمة زادت معاناة اللاعبين

10 مستبعدين من كأس العالم 2022 في اللحظات الأخيرة

2022-11-15 الساعة 3:29
10 مستبعدين من كأس العالم 2022 في اللحظات الأخيرة
المواطن - محمد سمعه

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ستتأثر منتخبات السعودية وفرنسا والبرتغال وألمانيا والمغرب وبولندا بغياب بعض نجومها عن مباريات كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر الأحد المقبل.

10 غيابات في كأس العالم 

سيفتقد المنتخب السعودي لخدمات كل من حارسه فواز القرني بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، وسيغيب أيضًا فهد المولد بسبب قضية المنشطات التي تم إيقافه فيها لمدة 18 شهرًا، حيث تم استدعاء نواف العابد بدلًا منه.

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فواز القرني
فواز القرني – المصدر @SPL

أما المنتخب الألماني فسوف يفتقد لخدمات كل من ماركو رويس نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني ومواطنه تيمو فيرنير لاعب نادي لايبزيج الألماني للإصابة.

فهد المولد
المولد

وسيفتقد المنتخب البرتغالي لخدمات اللاعب ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي بعد إصابته في ربلة الساق تعرض لها في مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

تيمو فيرنير
تيمو فيرنير

أما المنتخب الفرنسي فسوف يفتقد 3 من أهم عناصره وهم ” بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي، نغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي، المدافع بريسينل كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وجميعهم بسبب الإصابة”.

بارتلوميي دراغوفسكي - حارس بولندا
الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي

بينما سيفقد منتخب المغرب خدمات لاعب وسطه أمين حارث في كأس العالم بعد إصابته في مباراة مع ناديه مارسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي أول أمس الأحد، بينما يغيب عن منتخب بولندا حارس مرماه الثاني، بارتلوميي دراغوفسكي بعد إصابته في مباراة مع فريقه سبيزيا ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، ليتأكد غيابه بشكل نهائي عن مباريات كأس العالم.

المغربي أمين حارث
لحظة إصابة أمين حارث
بول بوجبا وكانتي
بول بوجبا يمينًا وكانتي يسارًا

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

بول بوجبا
بوجبا – المصدر marcus ulmer
ديوجو جوتا - ليفربول
جوتا – المصدر
brenadett szabo
ماركو رويس يمينًا – المصدر
marc niemeyer

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