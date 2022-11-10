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هجوم إلكتروني في أستراليا

10 ملايين دولار مقابل عدم تسريب بيانات

2022-11-10 الساعة 6:50
10 ملايين دولار مقابل عدم تسريب بيانات
المواطن - متابعة

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اشترط قراصنة معلوماتية الحصول على فدية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي مقابل وقف الكشف عن البيانات الطبية لإحدى شركات التأمين الصحي، إثر تنفيذهم هجومًا إلكترونيًا لها، ما يوازي دولارًا واحدًا عن كل ضحية محتملة.

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، استهدف القراصنة شركة “ميديبنك” وهي إحدى كبرى شركات التأمين الصحي الخاصة في أستراليا.

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سرقة بيانات

أقرت هذا الأسبوع الشركة للمستثمرين فيها بأن عينة من بيانات عملائها البالغ عددهم حوالي 9,7 ملايين شخص، بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، قد نُشرت على أحد منتديات الإنترنت المظلم، الذي لا يمكن دخوله باستخدام أنظمة التصفح العادية.

وتضمّن مقتطف من هذه القائمة نُشر الأربعاء، أسماء أشخاص عولجوا من مشاكل صحية مرتبطة بالإدمان على الكحول أو المخدرات.

وأكدت شركة ميديبنك أن قائمة إضافية ستُنشر على المنتدى نفسه. وقد رفضت شركة التأمين حتى الآن دفع أي أموال لقراصنة المعلوماتية.

وتضمنت البيانات المسربة الأربعاء أسماء وأرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد وعناوين ومعلومات.

تقسيم الضحايا

وجرى تقسيم الضحايا إلى قائمتين، إحداهما تضم الأخيار والأخرى الأشرار، حيث ارتبط العديد من الأشخاص في قائمة الأشرار برموز تشير إلى تعاطيهم المخدرات والكحول أو إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية (اتش أي في) المسبب لمرض الايدز.

طلقة تحذير

ووصف ألبانيزي، وهو نفسه أحد عملاء ميديبنك، الهجوم الإلكتروني بأنه طلقة تحذير للشركات الأسترالية.

وعمدت الشركة التي تقدم تأميناً صحياً خاصاً للأستراليين الراغبين في الحصول على تغطية أوسع من تلك المؤمّنة من النظام الصحي العام، إلى إبلاغ بورصة الأوراق المالية الأسترالية بتسريب البيانات قبل افتتاح البورصة بفترة وجيزة.

وكان قراصنة معلوماتية قد هددوا في السابق ببيع بيانات حوالي 1000 أسترالي من بين أغنى الأشخاص أو أكثرهم نفوذاً في البلاد.

 

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