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110 وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 5 مدن

2022-11-28 الساعة 8:50
110 وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 5 مدن
المواطن - الرياض

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 110 وظائف في لحملة الدبلوم فأعلى، في (الرياض، تبوك، الخرج، شرورة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– سكرتارية طبية (4 وظائف).
– صيدلي (21 وظيفة).
– مساعد طبيب أسنان (3 وظائف).
– فني معمل أسنان (وظيفتان).
– فني مختبر (3 وظائف).
– فني خدمات طبية طارئة (3 وظائف).
– فني علاج طبيعي (وظيفتان).
– فني سحب دم (وظيفتان).
– فني تقنية القلب (وظيفتان).
– فني ترميز طبي (وظيفتان).
– فني أشعة.
– فني علاج تنفسي.
– فني تعقيم (وظيفتان).
– فني خدمات طبية طارئة (4 وظائف).
– فني أشعة (وظيفتان).
– فني طب وقائي.
– فني مختبر (3 وظائف).
– فني / مساعد طبيب أسنان.
– طبيب أخصائي – قسم الأعصاب
– صيدلي.
– أخصائي سمعيات.
– مدير التمريض.
– فني معلوماتية صحية (3 وظائف).
– طبيب أخصائي أول (3 وظائف).
– ممرض قانوني (7 وظائف).
– فني التنظير الباطني (6 وظائف).
– فني تخطيط قلب (3 وظائف).
– فني بصريات.
– فني مختبرات (6 وظائف).
– صيدلي.
– فني طب طوارئ (7 وظائف).

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أماكن العمل:

1- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك).
2- إدارة مستشفيات القوات المسلحة (الخرج).
3- مستشفى القوات المسلحة (نجران).
4- مستشفى القوات المسلحة (شرورة).
5- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية (الرياض).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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