110 وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 5 مدن

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 110 وظائف في لحملة الدبلوم فأعلى، في (الرياض، تبوك، الخرج، شرورة، نجران)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.