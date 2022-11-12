12 لقطة مميزة للأخضر بمواجهة آيسلندا

ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية
حقق المنتخب الوطني الأول فوزًا في لقائه الودي أمام منتخب آيسلندا والذي أقيم عصر اليوم الأحد بهدف دون مقابل، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
نشر حساب المنتخب الوطني على تويتر، لقطات مثيرة ومميزة لمواجهة الأخضر أمام آيسلندا اليوم الأحد.
يتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.
ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.