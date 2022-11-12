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12 لقطة مميزة للأخضر بمواجهة آيسلندا

2022-11-06 الساعة 8:54
12 لقطة مميزة للأخضر بمواجهة آيسلندا
المواطن – الرياض

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حقق المنتخب الوطني الأول فوزًا في لقائه الودي أمام منتخب آيسلندا والذي أقيم عصر اليوم الأحد بهدف دون مقابل، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

12 لقطة

نشر حساب المنتخب الوطني على تويتر، لقطات مثيرة ومميزة لمواجهة الأخضر أمام آيسلندا اليوم الأحد.

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الأخضر والمونديال

يتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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  • منصور عبدالله

    منتخب سعودي غامق
    أين الهوية
    هل السعودية لا يوجد فيها لاعب أبيض يفهم كورة
    فرنسا تطعم فريقها بثلاثة لاعبين سمر على الأكثر
    هذه ليست عنصرية
    الموضوع موضوع هوية

  • منصور عبدالله

    أين اللاعبين
    عبدالله المقرن
    محمد البريك
    محمد القاسم
    عبدالإله العمري
    عبدالرحمن الدوسري
    لاجامي
    العبود
    الغامدي حمدان وأحمد وغيرهم كثير

    الموضوووووووووووووووع هوية

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