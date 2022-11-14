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ضبط 23 آلية لنقل الرمال

14 مخالفًا بقبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب

2022-11-16 الساعة 9:16
14 مخالفًا بقبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب
المواطن - الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، (14) مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

23 آلية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (23) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، و(6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(5) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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أرقام البلاغات

وحثَّ المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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