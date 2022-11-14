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بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

14 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

2022-11-23 الساعة 3:08
14 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والجوف وعسير والباحة، 14 مخالفاً لنظام البيئة (13 مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية)، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 11 مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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اعتداء على البيئة

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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