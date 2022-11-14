14 وظيفة شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

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أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر (بوابة التوظيف) توفر 14 وظيفة لحملة البكالوريوس فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مسؤول أول مراقبة الاحتيال (الرياض).
2- مسؤول أول تحليل البيانات (الرياض).
3- مدير تحليل البيانات (الرياض).
4- مدير الامتثال التنظيمي المؤسسي (الرياض).
5- مدير مراقبة الاحتيال (الرياض).
6- مدير العلاقات المصرفية المميزة (الرياض).
7- مدير تدقيق تقنية المعلومات (الرياض).
8- مدير تدقيق الائتمان (الرياض).
9- مُحلل الأعمال (الرياض).
10- مسؤول أول – الأمن السيبراني (الرياض).
11- مسؤول إقليمي أول المحافظ (جدة).
.. وأخرى.
– المحاسبة.
– المالية.
– الاقتصاد.
– القانون.
– علم الجريمة.
– تحليل البيانات.
– إدارة نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– هندسة الحاسب.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– التسويق.
– المبيعات.
– العلوم المصرفية.
.. وأخرى.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م.
– لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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