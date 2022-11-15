15 سنة سجن ومليون ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال، سواء باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

العقوبة

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن عقوبة الاتجار بالأشخاص تصل للسجن 15 عامًا وغرامة قدرها مليون ريال.

وأضافت النيابة العامة، أن أي ممارسات تندرج ضمن ممارسات الاتجار بالبشر تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة العامة إلى بعض المصطلحات لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومنها:

الاتجار بالأشخاص:

استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

الجريمة عبر الحدود الوطنية:

يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:

إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة.

إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية.

إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة فـي دولة أخرى.

إذا ارتكب في دولة واحـدة، ولكن جانبًا كبيرًا مـن الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف علـيه جرى في دولة أخرى.

الطفل:

من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره.

الجماعة الإجرامية المنظمة:

أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر.

تقوم بفعل مدبّر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول- بشكل مباشر أو غير مباشرـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.