15 سنة سجن ومليون ريال عقوبة الاتجار بالأشخاص

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أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال، سواء باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن عقوبة الاتجار بالأشخاص تصل للسجن 15 عامًا وغرامة قدرها مليون ريال.
وأضافت النيابة العامة، أن أي ممارسات تندرج ضمن ممارسات الاتجار بالبشر تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأشارت النيابة العامة إلى بعض المصطلحات لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومنها:
استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة.
إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية.
إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة فـي دولة أخرى.
إذا ارتكب في دولة واحـدة، ولكن جانبًا كبيرًا مـن الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف علـيه جرى في دولة أخرى.
من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره.
أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر.
تقوم بفعل مدبّر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول- بشكل مباشر أو غير مباشرـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.