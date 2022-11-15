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15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية

2022-11-07 الساعة 5:07
15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية
المواطن - الرياض

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تعمل وزارة الطاقة بالمملكة على 15 مشروعًا للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 701 جيجاواط.

مشروع سكاكا

وقد تم تشغيل مشروعين من هذه المشروعات، هما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، بطاقةٍ إجمالية تبلغ 700 ميجاواط، ولا يزال العمل قائمًا في مراحل تطوير المشروعات الأخرى، كما يجري العمل، حاليًا، على تطوير وطرح مشروعات مستقبلية، لتحقيق الطاقة المستهدفة.

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محطة تحلية الخفجي

وتُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات في المملكة بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهم المشروعات القائمة بالمملكة التي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالميًا في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه، كما أنه تُسهم بإزالة 10 آلاف برميل من البترول، و12 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

أكبر شبكة كهربائية

كما تمتلك المملكة أكبر شبكة كهربائية في الشرق الأوسط، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يمكنها من أن تكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة الكهربائية. وفي هذا الإطار، هناك فرص كبيرة للتعاون في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء في المملكة، بما في ذلك مشروعات التوليد (التقليدي، وباستخدام الطاقة المتجددة)، ومشروعات النقل والتوزيع، والربط الكهربائي مع الدول الأخرى، ومجالات تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.

الربط الكهربائي

كفاءة الطاقة

عملت المملكة، ممثلة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على إصدار العديد من السياسات، وتنفيذ عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل البري والمباني، حيث قدّر الوفر المحقق في سنة 2020 بـ 357 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا.

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