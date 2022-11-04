1500 ريال غرامة صيد السمان

صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة
استعرضت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الجمعة، اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، ومن بينها صيد السمان.
وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” غرامة صيد الكائنات الحية دون ترخيص للمرة الأولى وقدرتها بـ 1500 ريال لكل كائن.
وشملت الكائنات الحية كلًّا من “السمان، سمان الشجر الصغير، السمان الضاحك، دراج رمادي، القمري”.