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مئات المحاصرين تحت الأبنية

162 قتيلًا ومئات المصابين في زلزال إندونيسيا

2022-11-21 الساعة 9:14
162 قتيلًا ومئات المصابين في زلزال إندونيسيا
المواطن - متابعة

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أعلن رضوان كاميل حاكم منطقة جزيرة جاوة الإندونيسية عن مقتل نحو 162 شخصًا وإصابة المئات، في الزلزال الذي ضرب المنطقة.

عشرات المصابين

وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 5.6 درجة على مقياس ريختر في بلدة سيانجور في جاوة الغربية، على عمق ضحل يصل إلى 10 كيلومترات.

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ونُقل عشرات المصابين إلى المستشفى، فيما تلقى كثيرون العلاج في الخارج، وفقًا لبي بي سي.

أحياء محاصرون

وبذل رجال الإنقاذ قصارى الجهود حتى حلول الليل في مسعى لإنقاذ آخرين يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت أبنية منهارة.

من المعروف أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال مكتظة بالسكان وعرضة للانهيارات الأرضية ومنازلها سيئة البناء، مما أدى إلى انهيار منازل في مناطق عديدة.

 

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