18 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وحسب ما ذكرته القوات الخاصة للأمن البيئي، تم ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال دون ترخيص باستخدام 32 آلية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ عن الاعتداءات

‏وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالمواطنين للإبلاغ عن أي حالة اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية الاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(966) في بقية مناطق المملكة.