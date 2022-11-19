19 منتخبًا يرفعون شعار الفوز للعبور لثمن نهائي المونديال

يدخل 19 منتخبًا منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 وهم باحثون فقط عن الفوز لضمان التأهل إلى منافسات دور الستة عشر في المونديال.

19 منتخبًا

وتحتاج منتخبات ” السعودية، هولندا، الإكوادور، السنغال، إنجلترا، إيران، أمريكا، بولندا، الأرجنتين، أستراليا، الدنمارك، إسبانيا، اليابان، كوستاريكا، كرواتيا، المغرب، بلجيكا، سويسرا، غانا”.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من المونديال اليوم الثلاثاء بإقامة 4 مباريات وهم ” الإكوادور والسنغال، هولندا وقطر في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة”.

بينما تُقام مباراتا ” إيران وأمريكا، ويلز وإنجلترا” في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي يوم الغد تُقام 4 مباريات حيث تلعب كل من ” أستراليا والدنمارك” و ” تونس ضد فرنسا” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام مباراتا ” السعودية والمكسيك وبولندا ضد الأرجنتين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي يوم الخميس تُقام 4 مواجهات وهم ” كندا ضد المغرب وكرواتيا ضد بلجيكا” في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

بينما تُقام مباراتا ” اليابان وإسبانيا، كوستاريكا وألمانيا” في تمام الساعة العاشرة مساءً” بتوقيت المملكة.

الجمعة ختام دور المجموعات بـ المونديال

وتُختتم يوم الجمعة المقبلة مباريات دور المجموعات بإقامة 4 مواجهات وهم ” غانا ضد أوروجواي، وكوريا الجنوبية ضد البرتغال في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة”.

بينما تُقام في العاشرة مساءً مواجهتا ” الكاميرون ضد البرازيل وصربيا ضد سويسرا “.