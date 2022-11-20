20 ألف ريال غرامة نشر تسجيلات الكاميرات دون إذن

قالت وزارة الداخلية: إن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة، وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

20 ألف ريال غرامة

وشددت الوزارة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الاثنين، بفرض غرامة مقدارها 20 ألف ريال، على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

التظلم

وتابعت: ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.